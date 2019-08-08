高銀金融（0530）6月中宣布，因董事會中大多數投票贊成暫停提供財務資助以清付地價，令該公司投得的啟德首幅跑道商業地第4C區4號地皮將會「撻訂」後，事隔兩個月後，地政總署今日公布，將再度公開招標出售上述位於啟德第4C區4號地盤的新九龍內地段第6546號的商業用地，招標於本月9日開始，截標日期為9月20日。

上述新九龍內地段第6546號的地盤面積約為11.5萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，最高可建樓面面積逾86萬方呎。

據高銀6月中發表的通告表示，因應獨立非執董石禮謙要求，召開二緊急董事會會議；管理層當時向董事會證明，公司有充足和可動用資金支付該地皮約111億元地價的餘款，但3名執董周曉軍、黃睿及許惠敏，以及3名獨立非執董石禮謙、鄧耀榮和黃偉樑認為，近期發生的社會矛盾和經濟不穩定，將對香港商業地產市場的增長產生負面影響，並投票贊成暫停提供財務資助的提案。

上述之前「撻訂」的第4C區4號地皮於今年5月推出招標，當時共收得6份標書，最終由高銀以逾111.244億元投得，為政府首幅批出的跑道區商業官地外，每方呎樓面地價12888元一度創東九商業地呎價新高；高銀曾表示，將建地標式高級酒店和辦公大樓，預計總投資額約160億至180億元。

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