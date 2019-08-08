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【租務暢旺】嘉湖本月暫17租務成交 個別業主享4.8厘回報

文章日期：2019年8月8日 14:45
天水圍嘉湖山莊買賣交投淡靜，但租務成交活躍，本月首一星期暫錄約17宗租務成交。
 
中原區域營業經理伍耀祖表示，景湖居新錄5座中層E室租務成交，單位實用面積446方呎，兩房間隔，以1.1萬元租出，實呎租金約25元；按業主2012年購入價275萬元計，享租金回報率4.8厘。
 
另麗湖居3座中層F室，實用面積442方呎，同屬兩房間隔，以1.09萬元租出，實呎租金約25元；業主2015年以350萬元買入單位，現享租金回報率3.7厘。
 

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