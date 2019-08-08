天水圍嘉湖山莊買賣交投淡靜，但租務成交活躍，本月首一星期暫錄約17宗租務成交。

中原區域營業經理伍耀祖表示，景湖居新錄5座中層E室租務成交，單位實用面積446方呎，兩房間隔，以1.1萬元租出，實呎租金約25元；按業主2012年購入價275萬元計，享租金回報率4.8厘。

另麗湖居3座中層F室，實用面積442方呎，同屬兩房間隔，以1.09萬元租出，實呎租金約25元；業主2015年以350萬元買入單位，現享租金回報率3.7厘。