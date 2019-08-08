Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【租務暢旺】嘉湖本月暫17租務成交 個別業主享4.8厘回報
文章日期：2019年8月8日 14:45
Share
prev
next
天水圍嘉湖山莊買賣交投淡靜，但租務成交活躍，本月首一星期暫錄約17宗租務成交。
中原區域營業經理伍耀祖表示，景湖居新錄5座中層E室租務成交，單位實用面積446方呎，兩房間隔，以1.1萬元租出，實呎租金約25元；按業主2012年購入價275萬元計，享租金回報率4.8厘。
另麗湖居3座中層F室，實用面積442方呎，同屬兩房間隔，以1.09萬元租出，實呎租金約25元；業主2015年以350萬元買入單位，現享租金回報率3.7厘。
相關新聞
【太古業績】太古地產中期少賺58% 示威活動持續將帶來影響
【太古業績】太古半年少賺41.2% A股派息1.35元
新地密吸跑馬地舊樓 呎價年升六成 近年灣仔銅鑼灣頻收購擴版圖
英皇申強拍筲箕灣仲齊大廈 估值逾1.75億
第一城3房河景戶1350萬沽破頂
映日灣兩日暫收1200票 超額4倍
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款