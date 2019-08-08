Q房網最近有一個頗有趣的研究報告，該機構將買賣雙方最少有一個姓名相同的成交作統計。研究顯示雖然二手市場整體成交連月下挫，但7月份錄得的「同姓」成交不跌反升，達506宗，按月增加約14.5%，並創逾兩年新高；此消彼長之下，令「同姓」成交佔整體二手成交的比率連升三個月至16.2%，並創10個月新高。

Q房網認為，期內「同姓」成交已有至少124個「甩名」業主再入市購買住宅物業。總計2019年一至七月，共錄得3000宗「同姓」成交，佔整體二手成交約11%，比2018年同期的2887宗增加約4%。

另外，7月份非「同姓」成交平均成交金額為906萬；而「同姓」成交平均金額較低，僅為825萬，是非「同姓」成交的91%。但與6月份相關數字比較，7月份非「同姓」成交平均價基本持平，而「同姓」成交平均價抽升近7.7%，內部轉讓比例高達16.2%，可見「同姓」成交是該月整體二手平均價格上升的主因。

Q房網認為「同姓」成交極可為屬於透過內部轉讓而進行「甩名」，以方便利用首置身分不用繳辣稅買樓，是否如此有待證實，但卻令人想起「同姓三分親」的說法。

陸振球

明報投資及地產版主編