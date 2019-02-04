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「白居二」260萬購良景邨489呎戶 單位17年升值15倍

文章日期：2019年8月7日 16:50
屯門公屋良景邨新錄一宗「白居二」入市個案；祥益營業董事胡志偉表示，上述良景邨8座(良賢樓)高層20室，實用面積489方呎，獲「白居二」中籤者購入(白表免補地價購公屋居屋)，原業主減價35萬元或12%後，以260萬元購入作自住之用，實呎5317元。胡指出，原業主早於2002年以約15.5萬購入單位，是次轉手帳面獲利逾244萬元，單位期內升值逾15倍。
 

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