屯門公屋良景邨新錄一宗「白居二」入市個案；祥益營業董事胡志偉表示，上述良景邨8座(良賢樓)高層20室，實用面積489方呎，獲「白居二」中籤者購入(白表免補地價購公屋居屋)，原業主減價35萬元或12%後，以260萬元購入作自住之用，實呎5317元。胡指出，原業主早於2002年以約15.5萬購入單位，是次轉手帳面獲利逾244萬元，單位期內升值逾15倍。