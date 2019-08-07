仲量聯行發表的高檔寫字樓追蹤指數《Premium Office Rent Tracker》，報告顯示，截至2019年3月，中環仍是全球最貴的寫字樓市場，但中國內地城市的寫字樓租金顯著上升，雙方的租金差距已有收窄。

今年首季，中環每年租賃成本（包括租金、稅項及服務費）達每方呎340美元，即每月為28.3美元，即約221港元，已連續5年高鋸全球最高。紐約市中心以每年每方呎212美元位列第二位，北京金融街的排名則由去年的第四位，升至今年與倫敦西區並列第三位，今年首季每方呎195美元。值得留意，北京金融街租賃成本由去年第三季的每年每方呎189美元上升至今年首季的195美元，升幅達3.2%，超過香港中環錄得的0.6%。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，過去6個月中環租賃交投淡靜，租金高企是由於空置率極低，令業主不必大幅減租以租出空置的樓面，而大部份租賃交投集中在鰂魚涌等鄰近地區，因這些地區均不在全球十大最貴寫字樓市場之列，租金亦顯著低於中環。隨著近期市場氣氛不穩，大部份租賃活動將繼續集中於中環以外地區，尤其是受銀行前線部門、金融及專業服務機構青睞的鰂魚涌，以及價格吸引和新商廈雲集的九龍東。

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