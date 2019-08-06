雖然社會持續動盪，但暑假傳統租務旺季下，市場仍然錄得高價租賃成交

小西灣指標屋苑藍灣半島有2房戶，以月租2.3萬元租出，實呎租金50.5元，呎租追平屋苑的最高紀錄。

Q房網聯席營業董事招潔冰表示，上述為藍灣半島3座高層F室，單位實用面積455方呎，屬2房間隔，最新以2.3萬元獲承租，呎租約50.5元，追平屋苑呎租新高。資料顯示，屋苑5座高層H室，實用面積323方呎，曾於2017年8月以呎租50.5元租出。招指出，業主2010年以340萬元購入，現享租金回報率8厘。