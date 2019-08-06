Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【租務旺季】藍灣兩房月租2.3萬 呎租50.5元平紀錄
文章日期：2019年8月6日 16:07
Share
prev
next
雖然社會持續動盪，但暑假傳統租務旺季下，市場仍然錄得高價租賃成交
小西灣指標屋苑藍灣半島有2房戶，以月租2.3萬元租出，實呎租金50.5元，呎租追平屋苑的最高紀錄。
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，上述為藍灣半島3座高層F室，單位實用面積455方呎，屬2房間隔，最新以2.3萬元獲承租，呎租約50.5元，追平屋苑呎租新高。資料顯示，屋苑5座高層H室，實用面積323方呎，曾於2017年8月以呎租50.5元租出。招指出，業主2010年以340萬元購入，現享租金回報率8厘。
相關新聞
【開市焦點】中美、本港衝突升級 港股ADR跌483點 留意中央開腔
【港股開市】恒指低開678點 舜宇跌5%、金沙跌4%、新地跌3%
恒指再挫700點見7個月低位 騰訊、港交所、友邦齊瀉3%
【港股午市】人幣回升助美期止跌向上 港股半日跌幅收窄至184點
【取消交易】OMA OMA新錄兩房撻訂 買家損手約29萬
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款