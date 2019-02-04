近期主力發售大埔白石角海日灣的億京，同系早前獲批預售樓花同意書的荃灣楊屋道映日灣，最新以平均呎價19076元首推238伙，發展商提是次供最高7%折扣優惠，折實平均實呎17740元；當中開放式單位，折實入場價由381萬起，至於1房戶折實售價由490.2萬起，2房戶由696.7萬起，3房則由1,124.6萬起。

映日灣今日起收票，最快下周開售；項目是次開價，較同區2017年推售的華懋全‧城匯、長實（1113）海炫美‧愛炫美，首推折實均價14499及16877元，分別高出22%和5%，屬近年荃灣首推最貴呎價新盤。

映日灣首批238伙，包括72伙2房戶、60伙開放式單位、54伙1房戶、48伙3房1套連儲物室間隔，另有4伙分別為3房1套連儲物室和洗手間間隔以及平台特色戶；實用面積介乎217至859方呎；折實呎價則為16299至20083元。

今批單位中，入場單位為第2座3樓B室和第3座3樓B室，屬實用面積217方呎開放式戶，折實售價381萬元；而第3座3樓A室，實用690方呎的3房1套連儲物室戶型，折實實呎為16299元，屬首批中實呎最低。另外，有69伙折實價低於500萬元、而低於400萬以下的則有22伙。

億京項目及銷售策劃總監潘志才指，住屋為「硬需求」，加上有客觀因素如低息等支持，因而未有擔心近日社會氣氛不穩會影響該盤銷情。潘續指，項目的商廈方面，集團現正與個別公司商討合作計劃。

記者：周綺琪

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