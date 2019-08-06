昨日香港出現自六七暴亂以來最大的混亂局面，而昨日港股大跌之後，美國股巿道指也一度暴挫逾900點，名乎其實的「攬炒」，而昨天港股中地產股如新鴻基地產（0016）更曾跌了超過6%成重災區，似乎巿場預期香港的地產巿道最終也難獨善其身。

事實上，匯豐（0005）昨天公布中期業績後，同時宣布行政總裁范寧即日離任，並指計劃裁員5000人，主要屬中高層，筆者相信，如香港示威持續，不多久也會出現裁員潮，對樓巿肯定不是好消息，而筆者有高人朋友指收到風，示威者下一個搞的對象是九龍塘及半山的豪宅，誓要香港豪富人心惶惶，不看到撤資不收手云云。

中國昨天公布停止採購美國農產品以應付特朗普要向3000億美元中國商品開徵10%新關稅，而人民幣也跌破七算，自然也是應對貿戰的手段，而美國隨即宣布將中國列為貨幣操控國，可說中美在貿易戰上拳來腳往，並開始貨幣戰的新戰場。

筆者看到上述新聞，可說是尤如看到最荒謬的黑色笑話，從來美國都是最明目張膽的去操控美元匯價和美國息口，特朗普更多次說聯儲局鮑威爾不夠聽話去推低美元和美息，卻又指摘人家以貨幣調節來回應你的貿易關稅!

不如這樣，香港採用聯繫匯率，也可將香港列作貨幣操控?

陸振球

明報投資及地產版主編