今日示威者發動「罷工日」並癱瘓東鐵及地鐵的交通，當然更有堵車(昨天已有剪斷交通燈電線)等行為，令到不少打工仔變成上不了班，朋友說笑說不如將今日改為「被罷工日」！

猶記得6月示威之初，筆者在明報財經網的視象節目淘寶圖指出，由於香港政治風險增加，如因預期美國減息而仍鍾情地產股，不如改買美國的地產股ETF如XLRE，結果呢，香港多隻地產股大跌一成多至兩成，但XLRE只較高位回調2%至3%，算是交到功課。

而上周五筆者也在淘寶圖指另一隻地產股恒隆地產（0101）因股息率逾3.9厘，但美國10年期債息已跌穿1.9厘，兩者息差高達2厘，防守力強，而早前恒隆地產一度不跌反升，中午收巿微跌約0.21%，而恒指早上則跌了近800點！

昨日香港電台的城巿論壇上，有少年人說示威和衝擊志在癱瘓香港經濟，可令政府少了稅收而受壓，至於有巿民受損，也只有犧性他們。或許，香港巿民真應該「被犧牲」？

恒隆地產除了息高，另一特點是香港資產組合比例偏低，而該股和XLRE的表現，或許可給予香港投資者的一定啟示，如不想被犧牲，可考慮增加海外資產的比例。

陸振球

明報投資及地產版主編