本港社會衝突未止，惟樓市交投仍然平穩。綜合土地註冊處資料，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，7月份的樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄得6,380宗，涉及539.8億元，與6月份的6,211宗及538.2億元相若，分別微升2.7%及微跌0.3%；而6月份因逃犯條例爭議等社會不明朗因素，導致二手交投明顯下跌，惟發展商未有減慢推新盤以及貨尾單位的速度，因此整體數字僅輕微下跌。

一手私宅買賣登記涉1779宗勁升67%。整體住宅方面，7月份錄4,805宗及440.7億元，按月下跌3.8%及2.8%；金額雖為今年2月360.8億元後5個月新低，但登記數字連續兩個月企穩4,500宗及450億元附近，反映成交量未有大跌。

一手私宅方面，7月份錄1,779宗171.6億元，較6月份1,066 宗及148.5億元上升66.9%及15.6%；7月份發展商推售多個新盤，料8月登記數字將會持續高企。多個新盤近月魚貫而出，搶吸二手客源，二手交投明顯回軟；7月份二手私宅錄得2,820宗及266.8億元，較6月份3,209宗及319.1億元分別下跌12.1%及16.4%，創今年2月2,278宗及177.2億元後5個月新低。