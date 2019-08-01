美國於今日凌晨宣布減息0.25厘，惟本港銀行暫時未有跟隨，現時最優惠利率（P）維持不變。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明預計，由於美國在2015年底啟步的加息周期內，已先後加息9次，合共加息2.25厘，相反香港只輕微加息一次達0.125厘，可見即使美國減息，香港跟減的空間仍未夠充分。加上Hibor持續高企，銀行的邊際利潤進一步下降，短期內跟減的誘因不多。料美國減息1厘或以上，香港才有機會跟隨調整最優惠利率（P）。他又指，若美國減息而香港不跟隨，將有助港美息差收窄，資金有望回流中港市場。

曹認為，近年「高回贈」、「低按息」令銀行資金成本高居不下，他預料銀行除了短期內減 P 機會低之外，更有機會調升新造按揭的封頂息率，以令按揭利率步向正常化，預計全年實際新造按息將維持 2 至 2.5 厘之間。

樓市方面，中美貿易戰、英國重啟脫歐、多項美國經濟數據表現不穩定均成為外圍不明朗因素之一，加上本地的政治事件仍未解決，長遠來說要視乎內外政經因素會否嚴重影響香港樓按市場發展。惟他認為，如無特別不利消息，美國減息將被視為對樓市及按揭市場利好的重要因素之一，加上一手市場購買力的支持，未來樓按市場發展將見審慎樂觀，年內樓價將比去年相差 5 個百分點之內。

對於未來美國息口走勢，曹德明認為，美國第二季國內生產總值（GDP）按季升2.1%，高於市場預期的1.8%，可見經濟未有大幅轉弱的跡象，因此美聯儲最終只減息0.25厘屬「預防性減息」，比部分市場預期的半厘為少。曹估計，年內美國不減或再減一次的機會較大。

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