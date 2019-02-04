踏入第3季，地產代理監管局（下稱地監局）回顧今年上半年，接獲整體投訴個案為157宗，較去年同期下降7%，當中涉及一手住宅物業35宗，較去年同期23宗大增逾五成。其他主要投訴性質包括不妥善處理臨時買賣合約、發出違規廣告、未有與客戶訂立或解釋地產代理協議等。

另外，今年上半年地監局對122名持牌人採取行動或作出處分，並撤銷了19個牌照及暫時吊銷8個牌照；另有63個及82個持牌人分別被罰款和處以訓誡。地監局主席梁永祥表示，整體投訴雖然錄得跌幅，不過發出違規廣告方面的投訴比去年同期增加17宗，相信與局方去年發出相關執業通告有關，亦反映公眾警覺性有所提升；而無牌從事地產代理工作方面的投訴，他提醒公眾留意部份沒有註明牌照號碼的網上物業廣告。

另外，去年錄得3宗代理打鬥個案引起社會關注，地監局於去年與發展商簽訂一手住宅物業銷售約章，並於上半年在一手樓盤銷售處進行了465次巡查，認為秩序有顯著改善，暫未錄得違規記錄。與此同時，2019年上半年報考地產代理資格考試、及營業員資格考試的人數分別有2631人及3438人，較去年同期分別增加8.7%及13.4%。

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