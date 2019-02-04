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【颱風殺到】趕八號波前入市 買家687.7萬購啟岸一房戶

文章日期：2019年7月31日 14:26
圖為啟岸示範單位(資料圖片)

天文台今早預告約下午二時改掛8號風球，有買家趕於今早入市，消息指，恒地（0012）紅磡啟岸剛錄得成交，單位為實用269方呎高層B7室，一房間隔，成交價687.7萬元，實呎25566元。

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