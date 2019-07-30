萊坊最新發佈的《香港每月物業市場報告》指出，隨著奢侈品品牌實體店擴充步伐減漫，部分非奢侈品零售商正抓緊機會，於中環以外的核心區落戶。在外圍經濟和政治不確定的影響下，預計零售業務表現仍將疲弱，預計今年優質街舖租金將下跌5至10%，而商場租金則料保持相對穩定。

此外，受中美貿易談判的不明朗因素和全球經濟增長放緩影響，中環甲級寫字樓的租賃需求正在放緩，而中央商業區的超甲級寫字樓尤其受到影響，租戶承租能力被削弱。由於一些金融和法律機構正在擴充，對呎租低於100元的寫字樓影響較小。港島東鰂魚涌寫字樓需求強勁，主要受惠於日趨成熟的企業設施和持續搬遷到該區的租戶。

至於住宅方面，據土地註冊處資料，6月份住宅按月銷量下跌超過43%至4,627宗，為4個月以來新低。6月份一手住宅銷售下跌至僅1,111宗。最新官方數據指，今年1月至5月，整體住宅樓價已上升10.4%，然而萊坊早前分析樓價與香港恒生指數的關連性的研究發現，一般住宅的樓價走勢跟隨恒生指數變化，但滯後三個月。自5月份以來，恒生指數曾一度下跌近10%，因此一般住宅樓價有機會出現相應調整。不過，豪宅市場表現則截然不同，儘管最近市場動盪，高資產淨值人士並不介意支付高昂價格購買豪宅。

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