Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
美聯:十大屋苑周末僅3成交 按周跌逾六成
文章日期：2019年7月28日 18:01
Share
prev
next
據美聯物統計，本周末(7月27、28日)， 10大藍籌屋苑僅錄約3宗成交，較上周末錄約8宗，按周大幅下跌約62.5%，並連續10個周末、即約兩個半月來維持單位數水平；其中港島東太古城和康怡花園、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、荃灣中心、沙田第一城和天水圍嘉湖山莊，7個屋苑均屬零成交。
美聯住宅部行政總裁布少明表示，本周末白石角有全新盤朗濤推出，首批238伙更即日全數售罄，可見需求仍強勁，但二手市場表現則大相徑庭，隨著本周末焦點重投一手，藍籌屋苑交投相對疲弱，凍結市場購買力。
相關新聞
戴德梁行︰中國次季商業地產成交跌19%至402億元
灝景灣兩房放盤3日 888萬沽
【無懼氣氛差】長沙灣美居中心兩房578萬沽 呎價撲1.8萬雙破頂
【標繼續招】啟德1號推5伙低座大單位招標
【無懼社會氣氛差】傳尹柏權棄購禮頓山相連戶 1.59億再售
社會氣氛差 上水連錄兩宗撻訂 將軍澳維景灣畔減價112萬售出
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款