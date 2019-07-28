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美聯:十大屋苑周末僅3成交 按周跌逾六成

文章日期：2019年7月28日 18:01
據美聯物統計，本周末(7月27、28日)， 10大藍籌屋苑僅錄約3宗成交，較上周末錄約8宗，按周大幅下跌約62.5%，並連續10個周末、即約兩個半月來維持單位數水平；其中港島東太古城和康怡花園、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、荃灣中心、沙田第一城和天水圍嘉湖山莊，7個屋苑均屬零成交。
 
美聯住宅部行政總裁布少明表示，本周末白石角有全新盤朗濤推出，首批238伙更即日全數售罄，可見需求仍強勁，但二手市場表現則大相徑庭，隨著本周末焦點重投一手，藍籌屋苑交投相對疲弱，凍結市場購買力。

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