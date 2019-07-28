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嘉湖車位租務活躍 業主回報6至7厘
文章日期：2019年7月28日 14:26
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大型屋苑車位租務市況活躍，中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊現時車位月租市值約2700至3000元。伍指出，樂湖居地庫2層一個雙號車位，剛以月租2800元租出，因業主早於1997年9月以55萬元買入該車位，現享租金回報率6.1厘。
另麗湖居一個雙號車位，亦以2800元租出；業主同樣早於1997年入市，購入價僅48萬元，租金回報率更高達7厘。
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