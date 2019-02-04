本港社會氣氛持續差劣，惟樓市表現未見有明顯影響；中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，連跌兩周後反彈，最新報189.43點，按周上升0.26%；另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報191.18點，按周上升0.31%；CCL(中小型單位)報189.47點，按周上升0.27%；而CCL(大型單位)報189.26點，按周上升0.18%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇預期，未來樓價走勢繼續於高位爭持，並在窄幅上落，CCL將企穩於190點。事實上，本周四大整體指數，同樣結束連跌2周，其中CCL、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)連續4周企穩於189點，CCL Mass連續4周企穩191點。

至於四大分區指數，亦連續兩周錄得三升一跌。黃良昇指，九龍CCL Mass本周最新報187.56點，按周升0.08%，連升3周，反映啟德新地王有利九龍區樓價上升；新界東CCL Mass報202.27點，按周升1.10%，同為連升三周；港島CCL Mass結束兩周連跌，最新報198.27點，按周升1.76%；不過，新界西CCL Mass則按周下跌1.61%至169.67點。

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