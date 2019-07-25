本港社會氣氛極度不穩下，美聯移民顧問與美聯金融集團早前進行「2019移民及投資意向調查」，透過網絡及電郵成功收回近600份問卷，調查發現，逾四成受訪者表示有意移民，近五成受訪者表示希望於3年至10年內，達到移民目的；至於最理想的移民地點，46%受訪者希望移居亞洲國家，其次是北美洲佔19%(美國、加拿大)，歐洲及大洋洲分別佔16%及17%。

美聯移民顧問移民顧問總監黃秀穎坦言，近月收到移問查詢不斷增加，今年5月收約20宗查詢，惟近期社會氣氛不穩定，查詢數字由6月急升兩倍、至約60宗查詢；至於7月截至23日，已經收到約80宗查詢，較5月全月數字更多出3倍。調查同時亦發現，近期查詢者有年輕化趨勢，由過往以40至50歲人士佔多，至現時20至30歲人士佔約四成。