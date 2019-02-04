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【新盤出擊】映日灣上載樓書 217呎起荃灣近年最細
文章日期：2019年7月25日 15:38
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繼新地
（0016）
南昌站匯璽III後，再有全新新界大型樓盤公布樓書，項目為億京荃灣楊屋道映日灣。市場消息指，映日灣最快8月開價和發售。
映日灣由3座住宅及1座商業大樓組成，提供840個住宅單位，開放式實用面積由217方呎起，為荃灣區內面積最細的新盤單位，標準戶最大面積859方呎；面積最大特色單位實用面積則達2022方呎，預計明年4月落成，樓花期長約9個月。
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