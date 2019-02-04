映日灣由3座住宅及1座商業大樓組成，提供840個住宅單位，開放式實用面積由217方呎起，為荃灣區內面積最細的新盤單位，標準戶最大面積859方呎；面積最大特色單位實用面積則達2022方呎，預計明年4月落成，樓花期長約9個月。