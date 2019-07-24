【恒隆新項目】淘大工業村批建商住樓 涉17萬呎樓面
文章日期：2019年7月24日 16:38
屋宇署公布，該署於5月份共批出18份建築圖則，括8項住宅及商住發展，其中恒隆地產（0101）持有的牛頭角道7號、即2016年發生奪命迷你倉大火的淘大工業村一座，獲批預1座31層高(在3層基座及1層地庫之上)的商住物業，住宅部份涉及151315方呎，而非住宅部份則涉26755方呎樓面，總樓面約178070方呎。
與此同時，恒地（0012）「四叔」李兆基退休後，旗下市區重建項目再有新進展，紅磡「黃埔四街」部份位置，即機利士南路30至50號、必嘉街75至81號、黃埔街23至41號及寶其利街12A至22A號，獲批建1座27層高(在3層地庫之上)及2座25層高商住物業，住宅部份涉及281529方呎，而非住宅部份則涉55152方呎樓面，總樓面336681方呎。
另同系香港小輪（0050）及市建局合作的深水埗通州街、桂林街「設計時裝基地」項目，則獲批建2座19層高(在7層基座及2層地庫之上)商住項目，住宅可建97739方呎，非住宅可建46243方呎。
宏安地產（1243）青衣寮肚路地皮，獲批1座16層高(在3層基座及1層地庫之上)商住項目，可建90155方呎，包括78895方呎住宅及11260方呎非住宅部份。
另萬泰大埔滘逸遙路項目，則獲批建5座4層高(在1層地庫之上)低密度住宅，可建58532方呎。
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