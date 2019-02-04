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【物業拍賣】嘉亨灣一房750萬沽 低沽價7%
文章日期：2019年7月23日 20:15
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環亞拍賣今日舉行物業拍賣，推出28項物業，主要包括13個住宅、4個商鋪及3個寫字樓，最終售出3個住宅及2個寫字樓；其中西灣河嘉亨灣第5座中層H室，實用面積314方呎，屬1房間隔，開價600萬元，最終以750萬元沽出，實呎23885元，較銀行估價804萬元低54萬元或6.7%。
另沙田花園城1期1座高層D室，實用面積324方呎兩房間隔，開價475萬元，最終以505萬元售出，實呎15586元，較銀行估價543萬元低38萬元或7%。
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