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【豪宅成交】睦誠道大屋2.2億沽 兩年減價近四成
文章日期：2019年7月23日 18:31
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面對社會動蕩，部份二手豪宅減價出售，由已故知名會計師陳普芬持有的渣甸山睦誠道12號大屋，2017年叫價3.6億元放盤，去年降價至3億元；市場消息指，物業新近以2.2億元售出，較最初叫價累減1.4億元或39%，以洋房實用面積3055方呎計，平均呎價約7.2萬元。
資料顯示，陳普芬早於1972年以46.5萬元購入有關物業，47年後物業升值逾2億元或472倍。
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