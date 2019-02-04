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【元朗襲擊】暴力事件無阻入市 Grand YOHO三房呎售2.2萬
文章日期：2019年7月23日 16:09
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元朗暴力事件無阻市民入市，成交紀錄冊資料顯示，新地
（0016）
元朗Grand YOHO二期，新近錄得一宗成交，為實用789方呎的5座33樓D室、屬3房連儲物房間隔，成交價1762.7萬元，折合實呎22341元。另外，新地同系南昌站上蓋匯璽III，物業網站經已開通，市場估計發展商會在短期內上載樓書及公布銷售部署。
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