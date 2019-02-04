居屋樓價升勢持續，其中鰂魚涌康山花園有3房戶，於自由市場以破頂價沽出，創港島自由市場居屋新高價紀錄。

市場消息指，上述康山花園8座高層C室，實用面積592方呎，屬3房間隔，最新於自由市場以998萬元沽出，實呎16858元，成交創港島居屋新高紀錄；原業主早於1997年以343萬元(未補地價)元購入，扣除補地價金額後，枓亦獲利不俗。

資料顯示，港島自由市場居屋對上最高價紀錄，為香港仔雅濤閣2座中層H室，曾於今年3月以980萬沽出，而是次成交比舊紀錄高出18萬或1.8%。