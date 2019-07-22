元朗西鐵站昨晚有大批懷疑社團穿白衣人士，襲擊途人及西鐵乘客，引起社會強烈指責警方執法不力之際，今日各社交平台更傳出下午和晚上將有進一步襲搫行動，現時元朗及屯門已有商場及店舖提早關門，而各大地產代理行亦作出相應應變安排，安排部分前線員工提早下班。

中原地產表示，基於員工安全考慮，中原地產屯門元朗部分分行已經關門，分行內前線員工已調配至一手項目當值。另居於屯門、元朗的後勤員工，可按個人安全考慮提早下班返家。據悉，現時中原地產約有22間分行已經關門，當中荃灣分店佔4間。

至於美聯物業，有代理透露現時元朗有分行已關門，另屯門市中心、及鄰近屯門V city的分行會將提早關門。美聯表示，以同事的安全為首要考慮，部份受影響的元朗、屯門分行已經暫停營業,而居於上述地區的後勤同事，亦可因應個人需要提早下班。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，公司已批准各區主管自行評估，決定分行是否應該暫時關門。他續指，目前元朗等地區已有部份分店提早關門，前線員工將調往其他區域上班，他重新，此做法是要令員工安心及安全。

另香港置業亦表示，以同事的安全為首要考慮，部份受影響的元朗分行已經暫停營業，居於受影響地區的後勤同事，亦可因應個人需要提早下班