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【新盤認購】朗濤三天暫收逾千票 超額5.7倍
文章日期：2019年7月21日 22:09
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設於旺角朗豪坊的朗濤售樓處今日收票情況
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鷹君
（0041）
旗下大埔白石角臨海壓軸樓盤朗濤，周四以折實平均實呎13,567元首推涉150伙價單，並由上周五起收票，至昨日三天暫收逾1000票，以首批150伙計，超額認購約5.7倍。
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朗濤均呎1.36萬 白石角臨海壓軸盤 與鄰盤開售呎價相若 1房554萬入場
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