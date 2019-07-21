即時地產新聞

【新盤認購】朗濤三天暫收逾千票 超額5.7倍

文章日期：2019年7月21日 22:09
設於旺角朗豪坊的朗濤售樓處今日收票情況

鷹君（0041）旗下大埔白石角臨海壓軸樓盤朗濤，周四以折實平均實呎13,567元首推涉150伙價單，並由上周五起收票，至昨日三天暫收逾1000票，以首批150伙計，超額認購約5.7倍。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款