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【新盤認購】朗濤首日收約230票 屬超額認購

文章日期：2019年7月19日 21:28
設於旺角朗豪坊的朗濤售樓處，今日首度開放

新界新盤戰由鷹君（0041）大埔白石角朗濤接力，項目周四公布售價後，今日首日開放示範單位及收票，市場消息指，樓盤首日暫收約230票，以首批150伙計，屬超額認購。

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