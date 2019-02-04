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【新盤認購】朗濤首日收約230票 屬超額認購
文章日期：2019年7月19日 21:28
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設於旺角朗豪坊的朗濤售樓處，今日首度開放
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新界新盤戰由鷹君
（0041）
大埔白石角朗濤接力，項目周四公布售價後，今日首日開放示範單位及收票，市場消息指，樓盤首日暫收約230票，以首批150伙計，屬超額認購。
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