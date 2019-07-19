香港銀行公會署理主席陳銘僑表示，今年環球經濟從年初至今都充斥著很多不明朗因素，不論英國脫歐問題或中美貿易摩擦都為市場帶來很大波動，令企業投資信心減少，這方面亦於中國跟香港經濟數據反映出來，而最近有很多國家都推出貨幣寬鬆政策並減息，加上中國政府亦推出有關刺激經濟措施並漸得成效，讓中國上半年度經濟增長維持6.3%，大致符合市場預期。

展望下半年，銀行公會認為情況極不明朗，特別在於中美貿易談判仍處於膠著狀態，但陳亦指，相信中國政府亦會就談判結果而作出不同部署，希望可用來抵消負面影響。香港方面，陳指，由於香港是較細小城市，無可避免會受其環球因素影響，所以展望未來香港經濟增長會低於百分之二，同時亦建議要加強金融風險管理去防範其負面影響。

除此之外，陳銘僑表示，現時銀行體系結餘的確有所減少，一些資金需求對拆息市場反映的波動較大。而美國減息方面，由於港元匯率設計在大方向上會跟美國利率走勢而波動，所以假如美國進行減息，香港息口亦會偏向減息方向，但就並不完全代表香港息口一定會跟足美國。對於大型公司上市，陳則指，這會令資金更加抽緊，有可能令港元轉強。

對於香港持續有大型示威活動，市場是否有走資情況，陳銘僑稱今日港匯走勢仍偏強，約處7.8065水平，看不到有資金外流。他提到，香港成為國際金融中心有賴多種因素，包括低稅率、穩健制度及高效監管機制等，就目前所有有關因素仍在，故從港匯等各方面而言都看不到有任何資金外流。

記者：陳子謙

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