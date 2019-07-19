新地（0016）新近就元朗牛潭尾石湖圍項目，申請改劃為分層戶，涉及1.13萬伙，單位數目激增逾萬伙。新地表示，今次申請是建議修訂該規劃許可，總樓面面積將由約48萬方呎增至約550萬方呎，建議興建單位由低密度洋房改為25幢住宅大廈，共提供約1.1萬個單位，預期可容納約3萬名居民。

如相關法定及行政程序能順利推展，項目第1期涉5幢住宅大廈共1,990個單位，預計能於6年內落成，於短期內增加房屋供應，以紓緩社會對住屋的殷切需求。項目亦會提供一系列的配套設施，包括零售和餐飲設施、有蓋巴士站和多項社區設施。

項目配合港鐵北環線發展

新地亦指，土地供應專責小組曾多次強調，香港土地短缺問題逼在眉睫，短期的情況尤爲嚴峻，加上政府已決定押後土地共享計劃、明日大嶼等項目，增加短期房屋供應可謂刻不容緩。根據2014年的《發展新界北部地區初步可行性研究》，新田／落馬洲發展樞紐建議的地積比率高達6倍，故今次申請適度增加整體發展密度只5倍，更能配合政策發展方向，提供更整全的社區發展。同時，改劃亦符合新界北的發展策略，善用港鐵北環線帶來的效益，釋放土地的發展潛力。

至於新增的樓面面積需要再補地價，新地相信政府會按照既定而行之有效的機制及目前市場情況，釐定合理的補地價金額。

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