兩周前首破190點的中原城市領先指數CCL，連續兩周下跌，最新報188.94點，按周再跌0.43%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.60點，按周跌0.33%。CCL(中小型單位)報188.95點，按周跌0.31%。報188.91點，按周跌1.06%。CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別下跌0.81%、0.51%、0.66%及1.57%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周四區樓價指數三升一跌，樓價波幅漸趨收窄，逐步擺脫一連串社會事件的影響。九龍CCL_Mass最新報187.42點，按周升0.37%，連升2周共0.91%。新界東CCL_Mass報200.06點，按周升0.24%，連升2周共0.36%。新界西CCL Mass報172.45點，按周升0.20%。港島CCL Mass報194.85點，按周跌2.01%，連升2周共2.21%。2周前港島樓價創新高後正常回軟2周。

黃又稱，樓價波動收窄，反映連串社會抗爭事件對本港樓價的影響逐步淡化。CCL在186點到190點之間窄幅徘徊，上下波幅約4點。7月19日啟德第4A區1號住宅地截標，對香港樓價的影響將會在2019年8月上旬公佈的CCL開始反映。

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