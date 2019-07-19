新地（0016）近年積極改劃持有土地用途，繼西貢十四鄉項目、屯門掃管笏星堤2期後，再重施故技，就上月完成補地價的元朗牛潭尾石湖圍項目，向城規會申請放寬發展密度及縮則發展，擬建11,292伙分層戶，較2006年批建逾300幢洋房，單位數目激增逾1萬伙，規模如同提供10643伙的新界東上車屋苑沙田第一城。

300幢洋房申轉25幢住宅

城規會文件顯示，上述地皮位於元朗石湖圍丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，鄰近擬建港鐵北環線新田站，涉及154.1萬方呎（當中71.74萬方呎為政府土地），住宅部份計劃以5倍地積比率發展，涉及546.95萬方呎，擬建25幢32至43層高的住宅大廈，提供11,292伙、每伙平均面積484方呎的分層住宅。

涉547萬呎樓面 單位平均484呎

項目將分兩期發展，第1期建5幢住宅大廈，涉及1990伙，而第2期則興建20幢住宅大廈，提供9,302伙，首階段最快於2022年落成。另項目商用樓面以0.5倍地積比率發展，涉約55萬方呎，當中包括日間長者中心。

資料顯示，新地及置地於今年5月完成項目補地價，涉及21億元，若以2006年批出的發展方案、涉約48.65萬方呎計，每呎樓面補價約4,317元。若上述發展方案獲批，發展商需要就額外增加的樓面進行補地價。

事實上，新地是次可謂故技重施，旗下西貢十四鄉大型綜合發展項目，2017年以歷來最大額補地價159億元、每方呎樓面補地價3193元完成換地價，及後向城規會申請修改發展計劃，項目單位總數原由4930伙，縮則以增加單位數目93%至9500伙，亦獲城規會開綠燈。另新地與興勝創建（0896）共同持有的屯門掃管笏多個地段項目，即星堤2期原批出1044伙，及後亦透過申請「縮則」，以增加單位數目27%至1326伙，亦於今年5月成功闖關。

記者：甘潔瑩