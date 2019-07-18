內房發展商萬科（香港）旗下屯門掃管笏上源於上月加推207個單位。萬科香港市場營銷參與客戶關係部董事周銘禧今出席與美聯（1200）合辦的記者會時指，截至昨日，加推單位已售出103伙，平均實呎12781元；而全盤共售出976個單位，佔項目已推售的1124伙達87%，套現近62億元。

周續指，項目餘下30伙，包括28個洋房及2個連天台戶，預料將於明年中以招標形式推售，造價則參考區內同質素的洋房成交價。美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行將推出「仲夏大激賞」置業優惠，由即日（7月18日）起至本月底止，凡經該行選購上源3房或以上單位的買家，將可獲贈雙人馬爾代夫旅行套票，名額6位，先到先得。

美聯新界區董事張子存稱，區內今年上半年一手私樓買賣註冊量錄得861宗，較去年同期525宗增336宗，升幅64%，屬2014年同期以來高位。張續稱，中美矛盾漸趨緩和，加上市場預期美國聯儲局將於本月底減息，利好樓市，帶動該區今年上半年平均實呎達13423元，較今年低位的11878元升約13%，更跑贏大市於上半年約10.5%樓價升幅。

記者：周綺琪