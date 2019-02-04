瑰麗府邸為瑰麗酒店集團旗下的酒店式公寓，位於九龍尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside，提供186伙實用面積由474方呎起的服務式住宅，現正招租，月租介乎5.7萬至160萬元，呎租120元起，以月租計料貴絕全港。

瑰麗酒店整個項目樓高65層，其中2樓至40樓為酒店範圍；43樓至65樓則為酒店式公寓，提供168伙，實用面積由474至4812方呎，戶型涵蓋開放戶至三房，另設複式戶、平台特色戶等。集團最新開放5個現樓單位予傳媒參觀，其中49樓3室，採開放式間隔，實用面積581方呎，外望啟德郵輪碼頭海景，月租7萬元，價錢包括房間清潔費、管理費及其他雜費。除此之外，項目一房或以上戶型的房間均屬一梯一伙，部分更享私人升降機。

集團另開放位於64樓1室的房間，實用面積4812方呎，採複式3房間隔，為面積最大的房間。房間底層為客廳、飯廳、洗衣室、廚房，以華麗風格設計，房內多個位置均外望維港景色，客廳更特設私人酒吧枱，而房間上層設3房套間，及一個偏廳，另設特大衣帽間，而浴室以石材打造，備有石材鋪砌的浴缸，而廁所則設智能座廁。項目共設4間複式戶型房間，月租叫價100萬至160萬元。

記者：張允亭