筆者昨日獲海外潮人企業家協會邀請以How to invest in Slowbalisation(如何在「慢球化」環境下投資)為題作內部演講，引述了國家統計局昨日公布的6月份及上半年主要經濟數據，上半年中國經濟增長（GDP）為6.3%，其中第二季GDP增長率僅6.2%，較首季的6.4%回落，並且是自1992年有紀錄以來季度最低經濟增速。

筆者指出，所謂Slowbalisation乃是指全球的貿易和資金流向，自2007年起出現停滯甚至明顯減速，同時令各國經濟增長放緩，各國自顧不暇而抗拒Globalisation(全球化)，配合這新趨勢，投資要有所改變和作出適應。

出現Slowbalisation，和2007年出現金海嘯和之後美國發起QE(貨幣量化寬鬆有當關係，前者令經濟放慢，後者卻今全球資金泛濫，卻未能真的刺激起實體經濟，卻流進了資產巿場，以至股樓出現大牛巿，打工仔分享不到成果，擁有資產者在低息環境卻富者愈富，歐美傳統財富多集中在金融資產，而中國和香港人卻天性喜歡「磚頭」，於是乎美國股巿遠遠跑贏中港股巿，而中港的地產卻升完又升，並做成貧富懸殊愈來愈厲害，令到民粹主義抬頭，美國便也選出說要America First(美國優先)的特朗普做總統，而香港的出現本土甚至港獨思潮，近日香港政治紛爭引來尤其青少年的不滿，與此也極有關係！

陸振球

明報投資及地產版主編