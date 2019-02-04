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GRAND MONTARA兩撻訂戶提價最多7% 周五重推

文章日期：2019年7月15日 17:30
準買家早前參觀GRAND MONTARA的資料圖片。
會德豐（0020）將軍澳日出康城 GRAND MONTARA早前盡推全盤504伙，雖然成功清袋，但之後有兩個單位撻訂，分別為1A座27樓B室、1B座30樓E室，實用面積分別760和715方呎，發展商修改單位定價至1406.7萬和1317.1萬元，提價幅度分別5.8%和7.3%，但維持提供最高22.5%直減折扣，單位折實價為1090.1萬元(折實呎價14345元)、1020.7萬元(折實呎價14276元)。
 
會德豐已上載新銷售安排，本周五(19日)發售此兩伙單位。

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