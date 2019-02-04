中信泰富近期未有銷售動靜的何文田豪宅KADOORIA，上載新銷售安排，加推嘉道理道115號1樓單位一伙、屬實用面積1267方呎3房單位，於7月19日(周五)上午9時至12時招標。

KADOORIA自2017年底推出以來，累沽約68伙，佔項目單位總數九成。