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【新高紀錄】維景灣畔標準三房1680萬沽 呎價2.1萬破頂

文章日期：2019年7月14日 14:45
將軍澳錄高價二手成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳維景灣畔2座極高層D室，屬實用面積798方呎、3房連主人套房和工人房間隔，賣方新近累減70萬元或4%後，以1680萬元售出，實呎21052元，相關成交價、呎價料為屋苑標準戶型新高紀錄。劉指出，原業主早於2000年以429.3萬元購入，現帳面賺逾1250萬元或約3倍。

 

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