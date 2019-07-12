近年發展局出售土地時加入社服機構條款，社會福利署新近就本季推售的東九啟德跑道區第4A區2號住宅地，要求將部分樓面作社會福利設施用途，涉及122,712方呎。

城規會文件顯示，上述地皮197,555方呎，擬議的社福設施包括一個安老院舍，涉及200個床位，並提供30個服務名額的長者日間護理單位，其他設施還包括一個提供60個服務名額的長者日間護理中心、一個長者鄰舍中心、一個綜合家居照顧服務隊、一個提供30個服務名額的兒童之家、一個提供120個服務名額的綜合職業康復服務中心及一個提供50個宿位的中度弱智人士宿舍。另相關設施亦會提供六個私家輕型巴士泊車位、一個私家輕型貨車泊車位，以及一個共用的上落客貨車位，共涉及122,712方呎。

資料顯示，該地盤劃為「住宅(乙類)5」用途，地積比率6.1倍，總樓面約120.5萬方呎，即社福設施約為發展項目樓面的一成。市場人士估計，地皮估值204.86億至228.96億元，預計每方呎樓面地價約1.7萬至1.9萬元。

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