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【租務旺季】內地生預繳一年租金35萬 租海濱南岸三房
文章日期：2019年7月12日 16:43
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暑假租務旺季到臨，紅磡海濱南岸新錄內地學生入市租樓個案。
美聯首席高級營業經理易秉中表示，上述海濱南岸2座中層G室，屬實用面積593方呎3房間隔，吸引內地大學生合租，並預繳1年租金，按單位月租2.9萬元計，涉預繳金額近35萬元，單位實用呎租約49元。易指出，業主2012年底斥653萬元購入單位，享租金回報率5.3厘。
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