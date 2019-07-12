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南津‧迎岸一房撻大訂 買家料遭殺訂56萬

文章日期：2019年7月12日 16:15
南津‧迎岸示範單位資料圖片。
近日未有全新盤登場的恒地（0012），旗下香港仔田灣南津‧迎岸，新錄一宗撻大訂個案；成交紀錄冊顯示，有關單位為5樓B室，屬實用面積265方呎一房戶，原於去年3月底以559.2萬元售出，買家亦於去年4月初簽正式買賣合約，但近日取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉近56萬元。
 

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