上周首破190點的中原城市領先指數CCL，於創新高後回軟，最新報189.77點，按周跌0.38%，為歷史次高，亦重返六周前水平。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.24點，按周跌0.18%。CCL(中小型單位)報189.53點，按周跌0.35%。CCL(大型單位)報190.93點，按周跌0.52%，連續六周一升一跌，走勢反覆。自六周前中美貿易戰升級後，四大整體指數出現兩次齊升，兩次齊跌，整體樓價走勢反覆。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，今周四大整體指數齊跌，兼重返六周前美國調高中國商品入口關稅當周水平，是啟德商業地王撻訂後首周市況。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)結束三周連升，當中CCL及CCL(中小型單位)上周創新高後今周正常回軟，但不是樓價轉勢下調的訊號。

近期樓價持續高位爭持，近六周計，CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)錄得三次齊升，三次齊跌，分別升0.18%、跌0.08%及0.02%，兼同樣於190點附近爭持。相信未來數周，樓價持續短暫反覆，波動可能擴大，但不代表升跌走勢。美國聯儲局放風可能減息，對樓價的影響將於8月初CCL開始反映。