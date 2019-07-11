環球經濟及政治不明朗，影響中資於本港租用商廈的意欲，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，全港整體平均租金今年次季為76.7元，較今年首季77元微跌0.4%，是5年來首度錄得跌幅，主要由於中資企業租賃需求疲弱，加上在中美貿易摩擦影響下跨國企業愈加重視控制成本開支，令近年全港整體寫字樓吸納量出現逐步下跌情況，由去年上半年的105萬方呎，跌至去年下半年的86.81萬方呎，本年上半年更下降至47.93萬方呎。

蕭指，預計明年全港欠缺寫字樓新供應，將為中區的租金帶來支持，然而下半年市場表現仍會受到環球經濟及政治方面的不明朗因素所影響，要待外圍事態發展更為清晣後，企業租戶的擴充計劃才有望得到恢復。

至於商舖市場，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威指出，外圍及本地不明朗因素影響下，消費情緒審慎，令本港舖市在第二季的表現亦受打擊，尖沙嘴及旺角租金在次季的按季升幅分別為0.7%及1%，小於首季；銅鑼灣按季升0.7%，中環租金則繼續受壓，按季下跌3%，跌幅幾近首季1.6%的一倍。他預計，今年下半年整體市場表現仍沉寂，但部分零售產品如化妝品、個人護理用品、運動休閒產品的生意額可望較能維持。

其他報道：

【激安之殿堂】DON DON DONKI明開幕 率先直擊全港首間分店

【首宗鬆綁】PARK YOHO Venezia三房額印貨1181萬沽 三年賺16%

【投資者入市】盛滙2360萬購兩元朗舖

【首宗租務] 尚悅．方一房呎租40元 業主回報3.5厘

【沽空狙擊】安踏強烈否認渾水報告：指控不準確及誤導