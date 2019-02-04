Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【再招標】雲滙三房1809萬沽 買家最高獲21%回贈涉380萬
文章日期：2019年7月11日 17:22
Share
prev
next
新地
（0016）
旗下大埔白石角雲滙，近日再次推出單位招標。據樓盤成交紀錄冊顯示，最新透過招標售出1座8樓A2室，屬實用面積932方呎3房連儲物室設計，成交價1809.2萬元、實呎19412元。
據成交紀錄冊顯示，買家最多可獲21%回贈，包括8%付清樓價回贈(不用貸款)、今年10月31日或之前完成交易6%回贈、新地會1%回贈、家庭現金回贈1%、One-to-One5%回贈，如買家盡享全部21%回贈，涉金額約380萬元。
雲滙本月暫售2伙、套現約3409萬元。
相關新聞
【財經花生】郭炳江向Banker分享服刑體會
內地豪客「甩名」買MOUNT NICHOLSON 慳稅4891萬元
龍牀盤收萬票 周日賣344伙
新地CENTRAL PEAK 最快下月招標
「基金之王」謝清海評反修例危機：聯匯釀樓價泡沫 應適時檢討
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款