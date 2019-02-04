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【再招標】雲滙三房1809萬沽 買家最高獲21%回贈涉380萬

文章日期：2019年7月11日 17:22
新地（0016）旗下大埔白石角雲滙，近日再次推出單位招標。據樓盤成交紀錄冊顯示，最新透過招標售出1座8樓A2室，屬實用面積932方呎3房連儲物室設計，成交價1809.2萬元、實呎19412元。
 
據成交紀錄冊顯示，買家最多可獲21%回贈，包括8%付清樓價回贈(不用貸款)、今年10月31日或之前完成交易6%回贈、新地會1%回贈、家庭現金回贈1%、One-to-One5%回贈，如買家盡享全部21%回贈，涉金額約380萬元。
 
雲滙本月暫售2伙、套現約3409萬元。

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