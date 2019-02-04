據成交紀錄冊顯示，買家最多可獲21%回贈，包括8%付清樓價回贈(不用貸款)、今年10月31日或之前完成交易6%回贈、新地會1%回贈、家庭現金回贈1%、One-to-One5%回贈，如買家盡享全部21%回贈，涉金額約380萬元。

雲滙本月暫售2伙、套現約3409萬元。