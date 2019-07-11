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【西九四小龍】昇悅居兩房呎租39元 業主回報3.75厘
文章日期：2019年7月11日 15:50
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荔枝角西九四小龍，租賃市道向來活躍，當中昇悅居本月錄約4宗租賃成交。
美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，昇悅居第2座中高層H室，實用面積512方呎兩房間隔，業主月租開價2.1萬元，商議後降至2萬元租出，減幅4.8%，實呎租金39元。鄧指出，業主2016年斥資約640萬元購入單位，享租金回報率3.75厘。
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