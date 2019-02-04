港人遊日本「朝聖地」之一的平民連鎖超市「激安之殿堂」，旗下攻港首個據點、位於尖沙嘴美麗華酒店地庫，將於明日早上10時正式營業， 並以旗下品牌Don Don Donki營運，今日率先開放供傳媒參觀，佔地大約2.3萬方呎，據知月租約100萬元，折合呎租大約43元。

DON DON DONKI分店以不同區域展示各式各樣日本美食及日常用品，如日本直送的水產、零食、水果及蔬菜等，另亦設生活百貨及成人區，售賣情趣用品。另為慶祝DON DON DONKI開幕，首1000名單一收據消費滿300元的顧客，可獲贈限量布袋一個；至於吉祥物「Donpen」於明日開幕時出現。

泛亞零售管理（香港）總負責人竹內三善對DON DON DONKI進軍香港感到興奮，有信心新店能接待本地消費者和遊客，成本港熱門旅遊景點，並將致力開設更多分店，進一步拓展亞太區業務。

另美麗華集團物業資產管理總監吳劍汶表示，香港首間DON DON DONKI展現了獨特定位，並期待與「唐吉訶德」DON DON DONKI打造香港新熱點。

記者：周綺琪

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