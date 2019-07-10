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【新盤撻訂】瑧頤一房取消交易 買家遭殺訂28萬

文章日期：2019年7月10日 17:58
新世界（0017）上月開售今累沽約190伙的元朗瑧頤，據成交紀錄冊顯示，錄得首宗撻訂個案，單位為11樓B3室，屬實用面積308方呎一房戶，原於6月30日以557.2萬元售出，買家新近取消交易，料遭發展商沒收5%訂金涉近28萬元。
 

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