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【稅收減】上半年3大物業辣稅121億 3年同期新低
文章日期：2019年7月10日 17:27
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根據稅務局最新數據顯示，今年上半年涉及樓市的三大辣稅，包括雙倍印花稅（DSD）、反映境外買家入市的買家印花稅（BSD）、額外印花稅（SSD），涉總成交宗數有12906宗，相對去年下半年錄得14996宗，按半年度計下跌14%。
至於今年上半年三大辣稅總稅收為121.74億元，相比去年下半年錄得的155.33億元，按半年度計下跌22%。
值得一提的是，今年上半年三大辣稅總收益121.74億元，為2016年上半年錄逾9138萬元以來，3年來的半年度新低紀錄。
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