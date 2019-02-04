根據稅務局最新數據顯示，今年上半年涉及樓市的三大辣稅，包括雙倍印花稅（DSD）、反映境外買家入市的買家印花稅（BSD）、額外印花稅（SSD），涉總成交宗數有12906宗，相對去年下半年錄得14996宗，按半年度計下跌14%。

至於今年上半年三大辣稅總稅收為121.74億元，相比去年下半年錄得的155.33億元，按半年度計下跌22%。

值得一提的是，今年上半年三大辣稅總收益121.74億元，為2016年上半年錄逾9138萬元以來，3年來的半年度新低紀錄。