雖然中美貿易戰果困擾全球，但本港上半年樓市表現依然不俗。Q房網香港數據研究中心，綜合土地註冊處及稅務局資料顯示，上半年整體住宅註冊宗數為36110宗，但當中要繳付樓價15%的雙倍印花稅的個案，卻逆市下跌至只有2479宗，換言之，同期「港人首置」宗數高達33631宗，佔整體住宅買賣比例高達93%，創有記錄以來新高。

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，首置客入市比例極高，反映上半年入市的買家，極大多數於入市時並沒有持有其他本地住宅物業，反映樓市實質需求強勁。

Q房網報告指，根據政府土地註冊處資料，上半年整體住宅買賣註冊有36110宗，比去年下半年的24166宗，大幅增加逾1.1萬宗或近五成，更創下開始徵收雙倍印花稅DSD以來的新高（DSD於2016年11月將稅率升至樓價15%的新雙倍印花稅）。

不過，據稅務局最新公布的辣稅統計顯示，今年上半年需要繳交DSD的住宅成交個卻不升反跌，從去年下半年的2857宗再跌13%至僅有2479宗。

與此同時，反映以公司名義或非本地人購買住宅物業的買家印花稅BSD數字，今年上半年同樣是逆市下跌28%至985宗，換言之，今年上半年整體住宅成交中，涉境外買家入市比例跌至只有2.7%而已，再者比對於2017年下半年共錄得2506宗的高位比較，現時海外買家(以內地客為主)入市宗數較當時大幅回落六成。

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