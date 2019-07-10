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【恒地新時代】加多利軒特色戶呎售3.32萬 創項目新高

文章日期：2019年7月10日 15:31
何文田新盤晟林開售在即，今年迄今在港賣樓套現總額估計逾100億元的恒地（0012），當中由營業(二)部銷售的何文田加多利軒，最新售出30樓A室特色戶，屬實用面積389方呎、連333呎連天台戶，成交價1294.874萬、實呎33,287元，兩者均創項目新高紀錄。
 
加多利軒另一特色戶，較早時以呎價32,754元售出，意味上述新呎價較舊紀錄高出近2%。
 

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