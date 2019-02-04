豪客「甩名」、再以首置名義買家個案屢見不鮮。土地註冊處資料顯示，由會德豐（0020）銷售，九倉（0004）和南豐發展的山頂MOUNT NICHOLSON，上月以超過8.7億元連沽兩個分層戶，其中實用4266方呎的5樓C室，成交價逾4.223億元，而實用4596方呎，成交價逾4.55億元，兩個單位實呎同為9.9萬元，兩個單位買家同為舒心(SHU XIN)，與內地金澳控股集團董事局主席舒心名字相同，料為同一人。

資料顯示，雖然作價逾4.223億元的5樓C室，必須付樓價15%、即約6335萬元雙倍印花稅，但另一伙作價4.55億元的5樓D室，則只須付樓價4.25%印花稅，即涉稅款1933萬元。

事實上，金澳控股集團董事局主席舒心去年10月曾以1.9966億元購入九龍站凱旋門，一個實用1955方呎的摩天閣中層A室「大宅門」單位，實呎10.2萬元，及後於今年5月、即上述兩個MOUNT NICHOLSON成交前約一個月，凱旋門單位以1.8億元轉讓至陳笑瑋(Chen Xiao Wei)名下，而二人同時為一間金沃集團投資有限公司的董事，顯示有關交易為關連人士轉讓。換言之，今次舒心「甩名」後購買MOUNT NICHOLSON，其中一伙成功慳稅4891.3萬元或7成，而舒心在短短約8個多月時間，已斥約10.7億元連購三伙豪宅單位。

記者:林尚民

其他報道：

【稅局收入減】6月三大物業辣稅20.27億 按月跌兩成

【二手成交】逸峯兩房642萬沽 6年升值近八成